Дрони підірвали два НПЗ під Смоленськом

Після тривалої паузи в Росії знову палають нафтопереробні заводи. Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати здійснили вдалі атаки на НПЗ біля села Раздорово Смоленського району та біля містечка Ярцево (райцентр) Смоленської області.

Це визнав губернатор Василь Анохін, щоправда, він назвав цілі «цивільними паливно-енергетичними об’єктами», однак чітко вказав їх місце знаходження. З чого однозначно зрозуміло, що це саме НПЗ.

А головне, що про це масово повідомляють місцеві жителі та російські засоби масової інформації, оприлюднюючи відповідні фотографії та відео. Люди пишуть про численні вибухи, але важко зрозуміти, які з них були влучаннями дронів-камікадзе, роботою протиповітряної оборони чи розривами обладнання внаслідок пожежі.

Відстань від поруч розташованих НПЗ (Раздорово позначено на мапі червоним значком, Ярцево – бузковим квадратиком) до найближчої ділянки кордону складає близько 280 кілометрів.