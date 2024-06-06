Дрони підірвали два НПЗ і нафтобазу в Росії

Як повідомлялося раніше, минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів сталася сильна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі Ростовської області РФ.

І ось губернатор Василь Голубєв заявив, що гасіння масштабного вогню, в якому взяли участь 120 вогнеборців (це багато) було зупинено через повторну атаку дронів-камікадзе.

У свою чергу, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков розповів про атаку дронів на нафтобази в Старооскольському міському окрузі, через що загорівся резервуар з пальним та пошкоджено будівлю охорони.

А Телеграм канал «Крымский ветер» з посиланням на супутникові знімки розповів про пожежу на нафтопереробному заводі в Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.