 

Дрони підірвали два НПЗ і нафтобазу в Росії

  1. 06.06.2024
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Як повідомлялося раніше, минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів сталася сильна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі Ростовської області РФ.

І ось губернатор Василь Голубєв заявив, що гасіння масштабного вогню, в якому взяли участь 120 вогнеборців (це багато) було зупинено через повторну атаку дронів-камікадзе.

У свою чергу, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков розповів про атаку дронів на нафтобази в Старооскольському міському окрузі, через що загорівся резервуар з пальним та пошкоджено будівлю охорони.

А Телеграм канал «Крымский ветер» з посиланням на супутникові знімки розповів про пожежу на нафтопереробному заводі в Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

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