 

Дрони масовано атакували літаки на аеродромі в РФ

  1. 19.05.2024
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Минулої ночі сталася масована атака ударних безпілотних літальних апаратів на військовий аеродром російських окупантів біля Станиці Кущевська на півночі Краснодарського краю РФ (приблизно 220 кілометрів до найближчої вільної території України).

Про це повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах і Телеграм-каналах. З них можна зробити висновок, що було дві хвилі удару: перша розпочалася ближче до пів на третю, а друга — через годину.

Люди вказують, що на аеродромі загарбники тримали велику кількість літаків. Очевидці чули польоти дронів-камікадзе і нарахували близько шести десятків вибухів зі спалахами.

За даними електронних засобів масової інформації, оперативний штаб Краснодарського краю визнав «локальне загоряння» на аеродромі.

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