Дрони атакували НПЗ в Ярославлі

Минулої ночі (ближче до ранку – з третьої до п’ятої години) три українські безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробний завод в Ярославльській області РФ.

За даними Телеграм-каналу «Mash», усі дрони-камікадзе були вчасно виявлені на підльоті до міста і знищені протиповітряною обороною фашистської РФ. Вони впали в районі траси М8, яку перекривали. Руйнувань і постраждалих немає.

Жителі Ярославля повідомляли в соціальних мережах, що чули стрілянину, вибухи і виття сирен повітряної тривоги.

Попри невдачу загалом такі атаки потрібні і корисні Україні. Адже дрони-камікадзе відносно дешеві, і навіть у випадки їх вдалого збиття створюють значні проблеми для загарбників, перевантажуючи їх протиповітряну оборону. Плюс в багатьох випадках цілі вдається уразити, що суттєво б’є по економіці РФ і її військовим потребам.