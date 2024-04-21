Минулої ночі два ударні безпілотні літальні апарати врізалися в конструкцію нафтобази компанії «Псковськнафтопродукт» в місті Великі Луки Псковської області РФ (458 кілометрів від найближчої ділянки кордону з Україною).

Принаймні про це о 13:27 повідомив Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», оприлюднивши фотографію, на якій стоїть час її зйомки: 2 години 42 хвилини 21 квітня 2014 року.

Однак світлина не дуже інформативна – видно залізобетонний мур з обірваною колючою проволокою, в якій заплуталися фрагменти крила дрона-камікадзе.

Інформація потребує альтернативного підтвердження. Однак зрозуміло, що навіть якщо атака мала місце вона була невдалою. Інакше про наслідки було б уже відомо.

Разом з тим ясно, що меншість подібних ударів є успішними. Головне, що Україна продовжує свої атаки по нафтопереробній інфраструктурі РФ, а результати будуть.