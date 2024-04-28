Дрони атакували нафтобазу біля Калуги
Минулої ночі протиповітряна оборона російських окупантів начебто збила чи перехопила сімнадцять українських ударних безпілотних літальних апаратів: дев’ять у Брянській області, по три у Курській і Калузькій та два у Бєлгородській.
Принаймні про це офіційно заявило міністерство оборони фашистської РФ. Точні результати атаки наразі невідомі. Цікаво, що губернатор Калузької області Владислав Шапша вказав, що в районі нафтобази міста Людиново впали три дрони-камікадзе, але постраждалих і руйнувань начебто немає.
Місцеві жителі повідомляють про атаку баражуючих боєприпасів на електричну підстанцію у Брянську. На відзнятих ними відео чітко видно і чутно, що дрони чи ракети ППО досить потужно вибухали на землі.
Загалом ця атака менш потужна, ніж попередня – тоді МО РФ заявляло про більш ніж пів сотні збитих баражуючих боєприпасів за ніч.
Эмоции pic.twitter.com/UeCpuAxaSp
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 27, 2024
Брянская область громко, около 10 раз!!! pic.twitter.com/ujSBrTx5wS
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 27, 2024
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