 

Дрони атакували нафтобазу біля Калуги

  1. 28.04.2024
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Минулої ночі протиповітряна оборона російських окупантів начебто збила чи перехопила сімнадцять українських ударних безпілотних літальних апаратів: дев’ять у Брянській області, по три у Курській і Калузькій та два у Бєлгородській.

Принаймні про це офіційно заявило міністерство оборони фашистської РФ. Точні результати атаки наразі невідомі. Цікаво, що губернатор Калузької області Владислав Шапша вказав, що в районі нафтобази міста Людиново впали три дрони-камікадзе, але постраждалих і руйнувань начебто немає.

Місцеві жителі повідомляють про атаку баражуючих боєприпасів на електричну підстанцію у Брянську. На відзнятих ними відео чітко видно і чутно, що дрони чи ракети ППО досить потужно вибухали на землі.

Загалом ця атака менш потужна, ніж попередня – тоді МО РФ заявляло про більш ніж пів сотні збитих баражуючих боєприпасів за ніч.

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