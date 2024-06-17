 

Дрони атакували два підприємства у Липецьку

  1. 17.06.2024
  2. Рубрика:

Жителі Липецька (обласний центр в РФ в 270 кілометрах від найближчої ділянки кордону з Україною) повідомили в соціальних мережах і Телеграм-каналах про атаку ударних безпілотних літальних апаратів на місцеві металургійний комбінат і тракторний завод.

Люди чули характерний звук роботи двигунів «мопедів», потужні вибухи (це могли бути як розриви дронів-камікадзе, так і робота зенітно-ракетних комплексів) та бачили яскраві спалахи і дим від пожеж.

Згодом тамтешній губернатор Ігор Артамонов заявив, що протиповітряна оборона фашистської РФ збила чотири баражуючі боєприпаси над територією Липецька: «На місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів». Обійшлося без людських жертв.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Бразилии наблюдали фантастической красоты свечение вокруг Солнца: фото, видео

27.02.2018 - 14:06
Художники-фантасты любят рисовать пейзажи непривычные для нашей планеты. Они будто бы «видят» их с других звездных систем. При этом иногда подобные необычные явления встречаются и на Земле. Так, 26 февраля ...
читать

Смешные последствия запуска необычной ракеты (видео)

12.12.2015
Обычная бутылка с обычной же ...
читать

Появилось видео стрельбы снайпера во время выступления Олланда

28.02.2017
Во Франции в коммуне Вильоньон во время ...
читать

Российский актер смешно раскритиковал Путинские продуктовые санкции (видео)

28.08.2015
Российский актер и шоумен Тимур ...
читать