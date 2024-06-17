Дрони атакували два підприємства у Липецьку

Жителі Липецька (обласний центр в РФ в 270 кілометрах від найближчої ділянки кордону з Україною) повідомили в соціальних мережах і Телеграм-каналах про атаку ударних безпілотних літальних апаратів на місцеві металургійний комбінат і тракторний завод.

Люди чули характерний звук роботи двигунів «мопедів», потужні вибухи (це могли бути як розриви дронів-камікадзе, так і робота зенітно-ракетних комплексів) та бачили яскраві спалахи і дим від пожеж.

Згодом тамтешній губернатор Ігор Артамонов заявив, що протиповітряна оборона фашистської РФ збила чотири баражуючі боєприпаси над територією Липецька: «На місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів». Обійшлося без людських жертв.