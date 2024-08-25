 

Дрони атакували Батайськ Ростовської області РФ

  1. 25.08.2024
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Минулої ночі начебто українські ударні безпілотні літальні апарати атакували місто Батайськ Ростовської області РФ (розташоване південніше Ростова-на-Дону), спричинивши сильну пожежу.

Про це повідомили місцеві жителі в соціальних мережах, оприлюднивши відповідні відео, на яких видно значне загоряння здалеку. Однак подробиці наразі невідомі.

Тим часом вже восьму добу палає велика нафтобаза зі стратегічним пальним РФ вартістю в пів мільярда доларів у місті Пролетарськ на сході Ростовської області. Нагадаємо, вона загорілася після атаки точно українських дронів-камікадзе.

Цікаво, що Роспотрєбнадзор офіційно заявив, що повітря над Пролетарськом відповідає нормам, тобто не забруднене… Це вищий пілотаж брехні на державному рівні.

Раніше російські засоби масової інформації повідомляли про масову евакуацію громадян через токсичний дим, який розлетівся в радіусі двохсот кілометрів від міста.

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