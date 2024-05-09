Дрон підірвав один з найбільших НПЗ в Росії

Ефективне (і ефектне) ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ «Газпром нафтохім Салават» в Башкортостані (Башкирії) зробив ударний безпілотний літальний апарат літакового типу Служби безпеки України.

Про це повідомили деякі українські засоби масової інформації (зокрема «Українська правда») з посиланням на анонімні джерела в СБУ. Такий альтернативний офіційному спосіб оприлюднення інформації часто використовується нашими силовими структурами.

Вказується, що дрон-камікадзе подолав півтори тисячі кілометрів (рекорд) і влучив у саму важливу частину НПЗ — установку каталітичного крекінгу нафти. Раніше після подібних ударів інші НПЗ зупинялися.

Відео ударів по НПЗ, відзняті місцевими жителями, з’явилися в інтернеті трохи раніше. Сама атака сталася ближче до години дня за місцевим часом. На одному з роликів видно сам дрон, який досить повільно маневрує низько в небі.

Відстань між НПЗ і найближчою вільною територією України становить близько 1400 кілометрів. Російські ЗМУ підтверджують влучання в установку крекінгу, але трохи інакше називають сам НПЗ: «Салаватнефтеоргсинтез».

При цьому вони вказують, що пожежа начебто невелика, підприємство продовжує працювати в звичному режимі, постраждалих немає.