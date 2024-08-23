 

Дрон підірвав гас на нафтобазі у Пролетарську

  1. 23.08.2024
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Сьогодні вранці (близько п’ятої години) ударний безпілотний літальний апарат атакував і без того чудово палаючу величезну нафтобазу у місті Пролетарськ на сході Ростовської області РФ.

Принаймні про це повідомляють російські засоби масової інформації та рашистські «воєнкори». Нагадаємо, там в 74 великих резервуарах зберігався стратегічний запас пального РФ вартістю в пів мільярда доларів.

Нам важко судити, чи був сенс для ЗСУ в сьогоднішній атаці, адже пожежа на базі, яка розпочалася після атаки дронів-камікадзе вісімнадцятого серпня, досі лише посилювалася.

Але новинний Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що після сьогоднішньої атаки нарешті загорілися ще й резервуари з найбільш горючим гасом (російською — «керосин»).

І раніше рашисти бідкалися, що, мабуть, вигорить уся база. Тепер же в цьому можна бути впевненими.

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