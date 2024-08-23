Дрон підірвав гас на нафтобазі у Пролетарську
Сьогодні вранці (близько п’ятої години) ударний безпілотний літальний апарат атакував і без того чудово палаючу величезну нафтобазу у місті Пролетарськ на сході Ростовської області РФ.
Принаймні про це повідомляють російські засоби масової інформації та рашистські «воєнкори». Нагадаємо, там в 74 великих резервуарах зберігався стратегічний запас пального РФ вартістю в пів мільярда доларів.
Нам важко судити, чи був сенс для ЗСУ в сьогоднішній атаці, адже пожежа на базі, яка розпочалася після атаки дронів-камікадзе вісімнадцятого серпня, досі лише посилювалася.
Але новинний Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що після сьогоднішньої атаки нарешті загорілися ще й резервуари з найбільш горючим гасом (російською — «керосин»).
І раніше рашисти бідкалися, що, мабуть, вигорить уся база. Тепер же в цьому можна бути впевненими.
ВСУ опять атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить уже 5 дней. https://t.co/lZcG19krC3
По словам источников беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра. pic.twitter.com/sWan3i35f4
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 23, 2024
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