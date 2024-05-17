Дрон підірвав АЗС на Бєлгородщині

Минулої ночі ударний безпілотний літальний апарат успішно атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка прикордонної Бєлгородської області РФ, спричинивши масштабну пожежу.

Першими про це повідомили місцеві жителі, оприлюднивши в соціальних мережах і Телеграм-каналах відповідні відео з сильним полум’ям. Згодом з посиланням на них про це почали писати російські новинні засоби масової інформації.

Губернатор Бєлгородщини Геннадій Гладков подію визнав: «Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів». Але заявив, що пожежа була оперативно ліквідована.

Також він розповів, що дрони-камікадзе атакували й інші об’єкти на території Бєлгородської області, але подробиці наразі невідомі.