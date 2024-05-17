 

Дрон підірвав АЗС на Бєлгородщині

  1. 17.05.2024
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Минулої ночі ударний безпілотний літальний апарат успішно атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка прикордонної Бєлгородської області РФ, спричинивши масштабну пожежу.

Першими про це повідомили місцеві жителі, оприлюднивши в соціальних мережах і Телеграм-каналах відповідні відео з сильним полум’ям. Згодом з посиланням на них про це почали писати російські новинні засоби масової інформації.

Губернатор Бєлгородщини Геннадій Гладков подію визнав: «Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів». Але заявив, що пожежа була оперативно ліквідована.

Також він розповів, що дрони-камікадзе атакували й інші об’єкти на території Бєлгородської області, але подробиці наразі невідомі.

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