Доведено ураження флагману ЧФ РФ «Адмірала Макарова»

Англомовна група волонтерів GeoConfirmed в значній мірі підтвердила вчорашні слова керівниці пресслужби Оперативного командування «Південь» про те, що в бухті Севастополя вранці 29 жовтня були пошкоджені три російських військових кораблі, котрі є носіями ракет «Калібр».

Проаналізував оприлюднені відеролики, зняті безпілотними надводними апаратами (USV, Unmanned Surface Vehicle), які прорвалися в Севастопольську бухту, «GeoConfirmed» підтверджує враження флагмана чорноморського флоту РФ фрегата «Адмірал Макаров» (він один в ЧФ належить до класу «Адмірал Григорович», тому його легко впізнати) та ще мінімум двох суден. Зокрема тральщика «Іван Голубець» (по ньому є підтвердження Міноборони РФ).

«GeoConfirmed» вказують, що Україна в цій атаці використовувала від шести до восьми БНА, причому: «Три використовувалися на кораблях». Остання фраза нам не зовсім зрозуміла.

Також не зовсім ясно, чи брали участь в атаці безпілотні літальні апарати, про що вчора заявляли самі окупанти. Не зрозуміло, як саме відео роботи НБА потрапили в інтернет. А головне, що цікавить – ступінь ураження цілей…

Отже, питань ще багато, але привід для радості є. Це справжній успіх, який можна буде розвинути.

In this video you see the attack on an Admiral Grigorovich-class frigate. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet. The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, it likely exploded. Video 08 19/ pic.twitter.com/vIlHCl4aOF — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Some proof about the 2 🇷🇺ships being targeted by 🇺🇦. With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.

1/2 pic.twitter.com/aaIaAIa8PK — JB Schneider (@JohnB_Schneider) October 29, 2022

In this video you can see the attack on a Natya class minesweeper, Soviet designation Project 266M Akvamarin.

According to Russian MOD the Ivan Golubets received «minor» damage. The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, the USV likely exploded. Video 09 23/ pic.twitter.com/SC5ThNPP9I — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022