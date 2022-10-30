 

Доведено ураження флагману ЧФ РФ «Адмірала Макарова»

  1. 30.10.2022
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Англомовна група волонтерів GeoConfirmed в значній мірі підтвердила вчорашні слова керівниці пресслужби Оперативного командування «Південь» про те, що в бухті Севастополя вранці 29 жовтня були пошкоджені три російських військових кораблі, котрі є носіями ракет «Калібр».

Проаналізував оприлюднені відеролики, зняті безпілотними надводними апаратами (USV, Unmanned Surface Vehicle), які прорвалися в Севастопольську бухту, «GeoConfirmed» підтверджує враження флагмана чорноморського флоту РФ фрегата «Адмірал Макаров» (він один в ЧФ належить до класу «Адмірал Григорович», тому його легко впізнати) та ще мінімум двох суден. Зокрема тральщика «Іван Голубець» (по ньому є підтвердження Міноборони РФ).

«GeoConfirmed» вказують, що Україна в цій атаці використовувала від шести до восьми БНА, причому: «Три використовувалися на кораблях». Остання фраза нам не зовсім зрозуміла.

Також не зовсім ясно, чи брали участь в атаці безпілотні літальні апарати, про що вчора заявляли самі окупанти. Не зрозуміло, як саме відео роботи НБА потрапили в інтернет. А головне, що цікавить – ступінь ураження цілей…

Отже, питань ще багато, але привід для радості є. Це справжній успіх, який можна буде розвинути.

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