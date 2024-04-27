Довбик знову забив і повторив рекорд Шевченка

Сьогодні в іспанській Примері в рамках 33-го туру Жирона на виїзді зіграла із Лас-Пальмасом. Команда наших Артема Довбика і Віктора Циганкова впевнено перемогла з рахунком 2:0.

Артему двічі випало бити пенальті. Першого разу він схибив, але на добиванні підстрахував Давид Лопес. Другий свій 11-метровий Довбик реалізував.

Жирона після цієї перемоги вийшла на друге місце. В її активі стало 71 очко. У Барселони, яка йде третьою, 70 і матч в запасі.

Тішить, що відновився після травми Віктор Циганков — вийшов на поле на 70 хвилині гри.

Довбик в чемпіонаті Іспанії після цієї гри продовжує залишатися кращим снайпером із 19 голами. Беллінгем з «Реалу» і Будемир з «Осасуни» мають в своєму активі 17 і 16 голів відповідно. По системі гол+пас Довбик теж на першому місті — 24 очки. Беллінгем і Левандовски з Барси мають по 21.

Також Довбик повторив досягнення Андрія Шевченка, який має 19 голів в сезоні 2005/2006 за Мілан. Більше ніхто і ніколи з українців в топ-чемпіонатах Європи не забивав. У Артема в запасі ще 5 матчів, щоб побити цей рекорд.

Правда, Шева того року наколотив ще 9 голів за 12 матчів у Лізі чемпіонів…