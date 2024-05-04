 

Довбик допоміг Жироні здолати Барселону

  1. 04.05.2024
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Завершився матч 34-го туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися «Жирона» та «Барселона». Господарі здобули перемогу в матчі з рахунком 4:2. Хоча двічі по ходу гри поступалися — 0:1 і 1:2.

Артем Довбик забив перший гол своєї команди, зрівнявши рахунок (1:1), а потім віддав результативний пас на Порту (2:2). У Порту вцьому матчі дубль, ще один гол забив Гутьеррес. У складі Барси відзначилися Крістенсен і Левандовски з пенальті.

Жирона після цієї перемоги вийшла на друге місце. В її активі стало 74 очки. У Барселони, яка йде третьою, 73.

Довбик в чемпіонаті Іспанії після цієї гри продовжує залишатися кращим снайпером із 20 голами. Беллінгем з «Реалу» має в своєму активі 18 голів. По системі гол+пас Довбик теж на першому місті — 26 очок. Левандовски з Барси йде другим — 25 (17+8)

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