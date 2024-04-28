 

До казарм окупантів у Кремінній завітала «бавовна»

  1. 28.04.2024
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Сьогодні вранці «бавовна» завітала до баз російських загарбників в окупованому місті Кремінна Луганської області: «Було нанесено ураження по місцях дислокації брудноду..их в районі стадіону».

Про це з посиланням на місцевих жителів об одинадцятій годині повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Куп’янському (Сватівському) і Лиманському (Кремінському) напрямках.

Населений пункт розташований на відстані від п’яти до десяти кілометрів від найближчої ділянки фронту, що є доступною дистанцією для багатьох видів зброї.

При цьому «Гугл» показує декілька об’єктів, які мають стадіони. Який саме мається на увазі, нам не зрозуміло.

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