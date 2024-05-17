До 70% знижки з карткою Mastercard для нових користувачів онлайн-сервісу Uklon у Вінниці

До кінця травня, у тому числі для жителів Вінниці, триває масштабна рекламна акція* від Uklon та Mastercard. Якщо ви тільки починаєте користуватися онлайн-сервісом Uklon, у вас є нагода отримати чималу знижку за умови оплати карткою Mastercard.

Як скористатися пропозицією:

Зареєструйтеся в застосунку Uklon .

Оплачуйте поїздку карткою Mastercard – додавши її у мобільний застосунок або розраховуючись нею за допомогою Apple Pay чи Google Pay.

Отримайте знижку до 70% на перші три поїздки і рухайтеся містом із значною вигодою.

Наприклад, вартість поїздки зі знижкою по одному із найпопулярніших маршрутів вінничан – від залізничного вокзалу до автовокзалу – складатиме всього від 20 грн., а від вокзалу до готелю «Франція», що в центрі міста – від 21 грн.

Uklon та Mastercard також представили серію рекламних роликів, де показали, які б не були упередження у потенційних клієнтів щодо користування онлайн-сервісом, знижка до 70% – це справді вигідна пропозиція.

* Акція діє з 01.05.2024 р. по 31.05.2024 р. (включно) тільки для нових користувачів на території міст України, в яких є можливість використання онлайн-сервісу «Uklon». Детальніше на сайті uklon.com.ua

** Uklon — надання безоплатного доступу до онлайн-сервісу «Uklon» з метою замовлення послуг перевезення пасажирів та кур’єрської доставки через мобільний додаток, вебсайт. Тільки для повнолітніх. ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», 04073, м. Київ, просп. С. Бандери, 20Б.