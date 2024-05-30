 

Десантники ЗСУ знищили штурмову бронегрупу окупантів

  1. 30.05.2024
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Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронегрупу російських загарбників в районі нещодавно окупованого села Новомихайлівка на Курахівському (Мар’їнському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами, з коментарем:

«Ворожий панцерник з піхотою на броні… раптом наткнувся на міни, спалахнув, втратив засоби РЕБу, став вразливим для наших FPV-дронів-камікадзе і достроково завершив «спецоперацію». Екіпаж ворожого танку вигорів на робочому місці, а підсмажену піхоту подобивали скидами з дронів».

Були знищені танк і вісім інтервентів, один взятий в полон, ще сім поранені (вони, вірогідно, спробували відступити). Очевидно, що другий ворожий танк, присутній на відео, був знищений раніше.

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