Десантники ЗСУ знищили колону ворожої бронетехніки

На протязі перших вісімнадцяти годин 31 жовтня підтверджено враження ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України двох місць зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, командного пункту та інших важливих об’єктів російських окупантів.

Про це в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», зокрема, зазначив його спікер Олександр Штупун.

Тим часом, 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ЗСУ показала відео роботи власної артилерії. Ролик змонтовано з багатьох епізодів, знятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких, вірогідно, шукали цілі, коригували вогонь по ним та фіксували результати.

Власне, нам показані саме останні – близько десятка прямих влучань в ворожу техніку, деякі з них призвели до детонації власних боєприпасів і надпотужних вибухів. А в кінці ролика видно, як поле щільно вкрили вибухи снарядів реактивної системи залпового вогню «Град».