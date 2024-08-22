Десантники ЗСУ знищили бронетанкову колону окупантів

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України розбили бронетанкову колону з десантом російських окупантів, яка тільки розпочинала атаку.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» і у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

В коментарі вказано, що наші аеророзвідники завчасно виявили колону, і вона одразу потрапила під артилерійський вогонь. А трохи згодом її почали атакувати дрони-камікадзе.

Після ураження кількох машин, решта, зрозумівши, що до наших позицій вони все одно не доїдуть, розвернулися назад. При цьому обстріл тривав далі, а наші безпілотні літальні апарати почали скидувати осколкові гранати на інтервентів, які тікали з розбитих бронемашин.

З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Курахівському (Мар’їнському) напрямку.