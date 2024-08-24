Десантники ЗСУ захопили в полон групу військових на Курщині

Бійці 82-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України у складі диверсійно-розвідувальної групи у Курській області РФ знищили автомобіль з російськими окупантами, ліквідувавши щонайменше трьох з них і взявши в полон ще двох.

Про це наші захисники повідомили, виклавши в соціальні мережі відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екшн-камерою на шоломі одного з військовослужбовців.

Цікаві радіоперемовини, які проводив як раз той воїн, який знімав відео (мабуть, командир ДРГ). Його командування віддалено (вірогідно, спостерігаючи за подіями через ті ж екшн-камери) помітило, що біля рук інтервента лежить граната, і попередило його про це. Але польовий командир заспокоїв координаторів, показавши, що загарбник вже мертвий, і відкотивши гранату від трупа.

Тоді почулися крики: «Вєртушки!» (мабуть, хтось помітив чи почув ворожі гелікоптери). А бійці ДРГ отримали наказ запхати трупи в розстріляну машину, а з трофеями і полоненими тікати (вірогідно, до найближчого лісу).