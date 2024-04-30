Десантники ЗСУ відкинули окупантів біля Парасковіївки

Анонімний ТГ, який позиціонує себе ресурсом 46-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, але насправді таким не є, повідомив:

«Після окупації Новомихайлівки ворог увійшов у Парасковіївку. Одночасним ударом з району Победи намагається чинити тиск на сили ЗСУ в районі Костянтинівки».

Однак це фактично заперечив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у своєму зведенні за минулу добу:

«Були спроби ворога покращити тактичне положення біля Парасковіївки, але вона успіху не мала, традиційно рівень показує 79-а окрема десантно-штурмова Таврійська бригада ЗСУ».

При цьому на своїй мапі «DeepState» показує, що Сили оборони впевнено контролюють західну половину населеного пункту, східна перебуває у сірій зоні.