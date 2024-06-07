Десантники ЗСУ розбили три взводи бронетехніки окупантів

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «PERUN GROUP» 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України завдали російським окупантам великих втрат у бронетехніці.

Про це наші захисники повідомили в однойменному телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, у тому числі, відзнятих дронами-камікадзе, які власне й нищили ворожу техніку.

В коментарі вказано, що були знищені дві бойові машини піхоти, крім того пошкоджені (виведені з ладу) шість танків і ще одна БМП загарбників. Разом ворог втратив два танкових взводи і взвод ББМ. При цьому підтверджена ліквідація п’яти інтервентів і поранення ще чотирьох.