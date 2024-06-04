 

Десантники ЗСУ розбили бронетанкову колону окупантів

  1. 04.06.2024
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Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України в районі нещодавно окупованого села Новомихайлівка (Курахівський, а раніше Мар’їнський напрямок) знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

Участь у штурмі взяли більше десяти одиниць ворожої техніки, у тому числі кілька «бронесараїв». Після бою залишилися знищеними щонайменше два танки і чотири бойові броньовані машини (дивись скриншоти).

Ворожих десантників в полі нещадно добивали скидами гранат з БПЛА і дронами-камікадзе. Перед смертю один з них встиг показати баражуючому боєприпасу непристойний жест, а інший перехреститися… Дивно, фашисти думають, що хрещення убереже їх від заслуженого пекла…

В коментарі вказано, що ворожу техніку нищили протитанковими мінами і ракетними комплексами, артилерією і дронами-камікадзе.

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