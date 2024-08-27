Десантники ЗСУ розбили бронеколону окупантів

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України десь на Донбасі розбили бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами і дронами-камікадзе.

Окрім операторів БПЛА загарбників нищили також і артилеристи. В результаті повністю знищені два багатоцільових тягача легко броньованих з ворожою піхотою. Решта машин колони отримали пошкодження і відступили.

З попередніх новин відомо, що 46-а бригада воює на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку в районі частково окупованої Георгіївки.