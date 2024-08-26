Десантники ЗСУ на Курщині захопили в полон групу військових РФ

Командування Збройних сил України не називає точну кількість російських окупантів, взятих в полон нашими бійцями у Курській області РФ. Найбільш оптимістичні оцінки деяких вітчизняних військових блогерів сягають двох з половиною тисяч чоловік.

Самі скептичні західні експерти вказують цифру раз в десять меншу, хоча й зазначають, що дві з половиною сотні полонених — це теж не мало.

Але всі без виключення впевнені, що передані РФ 24-го серпня 115 російських строковиків далеко не вичерпали запаси ЗСУ з Курщини, а тому нові обміни не за горами.

Тим часом пропонуємо до вашої уваги цікаве відео кількаденної давнини, яке ми просто не встигли опрацювати раніше через велику кількість подібних роликів.

На одній з доріг Курщини біля розстріляної вантажівки загарбників під дулами автоматів наших десантників стоять четверо полонених інтервентів. Ще кільком, що лежать на дорозі, наші захисники проводять обшук. Вірогідно, «Урал» потрапив у засідку.