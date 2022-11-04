 

Десантники збили російський винищувач «Су-30»

  1. 04.11.2022
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Найчастіше українським військовим вдається збивати невеликі, ще радянські штурмовики «Су-25», які регулярно перетинають лінію фронта.

Сьогодні вдача посміхнулася з більш крутою машиною — пощастило «приземлити» ворожий «Су-30».

В одному з районів виконання завдань воїнами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України успішно демілітаризовано російського багатоцільового винищувача Су-30. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram.

Збити літак вдалося із зенітної установки ЗУ-23, яка носить жіноче ім’я Зіна. Військові показали відео, як працює ця зенітна установка.

Нагадаємо, 24 вересня наші захисники збили два російські військові літаки («Сушки»). Тоді служба зв’язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила, що відзначилися бійці 25-ої повітряно-десантної Січеславської бригади. Сбили вони штурмовик «Су-25» и винищувач «Су-30».

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