Держдеп анонсував поставки нових озброєнь Україні

США найближчими тижнями оголосять про постачання Україні нових пакетів з озброєнням. Про це повідомив під час брифінгу в четвер, 9 травня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні, але США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані.

Сполучені Штати також продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах, зазначив посадовець.

«І ви бачили, як ми реалізуємо кілька речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше — вони з’являться в додатковому пакеті», — сказав він.

Речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.

Як відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку. Після цього США сформували для ЗСУ пакет військової допомоги на 1 млрд. доларів. Щось з нього вже в Україні, щось на шляху до нашої країни.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак 23 квітня у Польщі оголосив про збільшення військової підтримки Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (617 млн доларів).

Нагадаємо, що нещодавно про додаткову військову допомогу оголосили Німеччина, Швеція і Нідерланди.