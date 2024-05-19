Денис Берінчик став чемпіоном світу в легкій вазі

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  1. 19.05.2024
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Зранку 19 травня в Сан-Дієго, США, відбувся поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком та мексиканцем Еммануелем Наваррете.

До чемпіонських раундів Берінчик дійшов з невеликою перевагою і розпочав 10-й дуже агресивно і впевнено, але Наваррете у відповідь наніс парочку потужних ударів. В передостанній трихвилинці Денис опинився на настилі рингу, але тільки через те, що перечепився через ногу опонента.

Дуже великим було напруження перед фінальним раундом, адже в жодного з боксерів не було явної переваги. Обидва викидали багато різноманітних ударів і здавалося, що ось зараз хтось може впасти, але обидва встояли, хоча й були неймовірно виснаженими.

А потім в середину рингу вийшов ринганонсер і оголосив, що чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі став ДЕНИС БЕРІНЧИК!

Результат бою Берінчик — Наваррете

Денис Берінчик — Еммануель Наваррете 2:1 (115:113, 112:116, 116:112) 

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