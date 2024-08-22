Делегація Вселенського патріархату прибула у Київ

Представники Вселенського патріархату прибули до столиці України. Про це 21 серпня повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні.

«Після комунікацї представників Офісу президента України із його всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм до України прибула делегація Вселенського патріархату», – йдеться у повідомленні.

До складу делегації увійшли архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

«Приїзд делегації у тому ж складі планувався ще минулого року, проте з непередбачуваних технічних причин її візит було відкладено», – зазначили у ставропігії.

Делегація, як повідомляється, «візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами».

Вказано, що окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні.

Вчора члени делегації відвідали ставропігію Вселенського патріархату в Україні – Андріївську церкву, де відслужили молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в державі.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону діяльності Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Також ця заборона поширюється на організації, що пов’язані з РПЦ, серед них і УПЦ МП.

Закон набере чинності за місяць після публікації (спочатку його має підписати президент). А вже після цього УПЦ отримає 9 місяців на розрив з Росією. Фактично мова йде про те, що треба буде влитися в склад ПЦУ.

А напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Глава держави акцентував на важливості нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що “незалежний народ має бути незалежним також і духовно”.

“Запевнив, що наша держава прагне зміцнювати православ’я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами”, — додав Зеленський.