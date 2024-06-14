Де дивитися чемпіонат Європи з футболу

Сьогодні в Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. В перший день буде зіграно лише матч-відкриття. Ввечері зійдуться збірні хазяйки турніру і Шотландії.

На жаль, в Україні можна буде подивитися Євро-2024 лише на платному сервісі. За виключенням певних ігор, що покаже Суспільне.

Офіційним транслятором першості в Україні є медіасервіс MEGOGO. Усі матчі в режимі прямої трансляції ексклюзивно будуть доступні на телеканалах Мегого Футбол. Усі матчі будуть доступні за передплатою.

Суспільне Мовлення під час чемпіонату стане партнером офіційного транслятора та покаже окремі матчі на місцевих телеканалах (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Нагадаємо, збірна України стартує 17 червня грою з Румунією. В нашій групі також грають команди Бельгії і Словаччини. Дві кращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-оф.