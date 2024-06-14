Coca-Cola повторно реєструє товарні знаки у Росії 

На жаль, деякі відомі західні компаніі не продовжують заробляти гроші на крові. Хтось з них просто цинічно залишився у Росії і працює, не звертаючи уваги ні на що, а хтось робить вигляд овечки і торгує під якимось російським брендом…

Наразі з’явилася інформація, що Coca-Cola, яка раніше пішла з РФ, знову реєструє свої товарні знаки в Росії. Цей крок може свідчили про плани компанії повернутися на російський ринок. Про це пише російська газета Відомості з посиланням на базу Роспатенту.

Зазначається, що The Coca-Cola Company пішла з російського ринку у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а в квітні цього року компанія подала до Роспатенту три заявки на реєстрацію однойменних товарних знаків.

Навесні повідомлялося, що російський підрозділ компанії Coca-Colaза останній рік в чотири рази збільшив прибуток.Компанія продовжує заробляти в країні великі гроші, ховаючись під іншою назвою — Добрий Cola.

Нагадаємо, лише у квітні поточного року компанія Сітрас (Ceetrus), яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів Ашан (Auchan), закрила угоду про продаж своїх активів у Росії. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО), 12 квітня новим власником компанії, на балансі якої і перебувають об’єкти, стала фірма Торгівельні галереї. Її основним власником через АТ Кама капітал та КК Кама капітал виступає Тагір Шаймарданов.

У 2023 році ЗМІ опублікували розслідування про те, що Auchan постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях. Нагадаємо, Ашан потрапив до списку міжнародних спонсорів війни, який вело НАЗК. Лише за перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ашан сплатив 167 млн доларів до російського бюджету. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Ашан перетворився на «повноцінну зброю російської агресії».

На жаль, таких компаній сотні і серед них десятки гігантів світової індустрії в різних напрямках.