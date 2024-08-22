Чому голодні люди відчувають злість та роздратування

«Злий – бо голодний». Часто поганий настрій списують на голод чи виснаження.

Люди бувають дратівливими весь ранок, поки не поснідають, не можуть працювати, якщо уже час обіду, чи нервово шукають очима офіціанта, який довго несе їм їжу.

Та чи справді ці процеси повʼязані між собою? УП.Життя шукала відповідь разом з лікарем-гастроентерологом Станіславом Кравчуком та дієтологинею Тетяною Лакустою. Також звернулися до таких джерел як Washington Post та Health.

Мозок отримує енергію за допомогою різних поживних речовин. Та засвоює він переважно лише вуглеводи. Коли людина відчуває голод, тіло намагається його приборкати та надіслати мозку вуглеводи, зокрема глюкозу.

«Спочатку мобілізується глікоген. Це складний вуглевод, який міститься у мʼязах та печінці. Фактично, це законсервована глюкоза, яка міститься у нашому організмі про запас, – пояснює лікар-гастроентеролог.

Якщо людина не буде їсти, то спочатку глікоген, тоді жири, а далі й білки у мʼязах будуть перетворюватися не джерела енергії, – продовжує він. – Тобто, спочатку під дією гормонів білки в мʼязах розщеплюються на амінокислоти, які з кровʼю рухатимуться в печінку, де стануть глюкозою, яка нарешті живитиме мозок».

Фактично, коли ми не їмо, рівень глюкози в організмі падає. І одним із основних симптомів низького рівня глюкози в організмі є дратівливість, розповіла виданню Health доктор медичних наук Діна Адімулам. Також людина може відчувати слабкість, злість чи навіть агресію.

В одному з досліджень, опублікованому в 2022 році в журналі PLoS One, дослідники набрали 64 учасники, які записували свої емоції п’ять разів на день протягом 21 дня. Вони відзначали, чи відчували будь-яку з наступних емоцій: голод, гнів, роздратованість, задоволення, збудження.

Результати показали, що вищий рівень голоду, про який повідомляли самі респонденти, був пов’язаний з більшим почуттям гніву та роздратованості, а також з меншим задоволенням.

Відчуття голоду загалом не приносить організму нічого приємного, проте кожна людина переживає це індивідуально, наголошує Станіслав Кравчук.

Навіть без їжі нормально функціонуючий організм достатньо розумний, щоб впоратися з низьким рівнем цукру в крові самостійно за допомогою гормонів, коментував дослідник Амбер Альхадефф в інтервʼю Washington Post.

Низький рівень глюкози спонукає організм виробляти два гормони, що відповідають за «негайну потребу в енергії», – адреналін і кортизол. Ці гормони природним чином підвищують рівень цукру в крові, тому ваш організм може продовжувати функціонувати, навіть коли рівень цукру в крові падає.

Але цей потік кортизолу та адреналіну в крові тримає нас у стані підвищеної готовності до загроз. Ця висока настороженість у поєднанні з відчуттям голоду також може призвести до відчуття злості та дратівливості.

«При слабкому та помірному голоді може також збільшуватися продуктивність, оскільки виділяється гормон – орексин. Це такий субстрат, що направляє організм на пошуки харчування. Він стимулює мозок на додатковий пошуковий рефлекс їжі і дає більше продуктивності. Проте, якщо голод посилюється, то продуктивність падає», – розповідає дієтологиня Тетяна Лакуста.

У кожної людини індивідуальне відчуття голоду та насиченості. Тому потрібно досліджувати власне відчуття голоду та не допускати негативних відчуттів. Для цього можна робити невеликі перекуси.

Перекуси, що допомагають

Щоб втамувати «голодну дратівливість», лікар-гастроентеролог радить здорові перекуси. Це можуть бути продукти, які містять білки, жири чи повільні вуглеводи. Наприклад, горіхи, яблука чи банани.

Проте, в такі моменти нам може здаватися, що організм «хоче» чогось солодкого.

«Я своїм пацієнтам рекомендую не робити перекуси швидкими вуглеводами. Наприклад, кава з цукром, булочка чи цукерка.

Швидкі вуглеводи швидко потрапляють у кров і різко підвищують рівень глюкози. За ним виділяється інсулін, що знижує рівень глюкози. І людина знову відчуває голод і повертається у той самий стан», – додає Станіслав Кравчук.

Якщо відчуваєте голод, можна уникати будь-яких розумово чи емоційно складних завдань, поки не отримаєте можливість підкріпитися, каже докторка Діна Адімулам.

«Поїжте, і ваш розум буде в набагато кращому стані», – підсумовує вона.