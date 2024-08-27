Чого чекати власникам авто від нового закону про автострахування

З 1 січня наступного року вступає в дію новий закон про обов’язкове автострахування. Оскільки поліси ОСЦПВ повинні бути у всіх автовласників, ці зміни торкнуться багатьох наших співгромадян. Кардинальні зміни відбудуться в роботі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), яке є національним регулятором у сфері ОСЦПВ. Ця реформа є однією з вимог Євросоюзу, але вона, безумовно, буде мати позитивні наслідки для водіїв. Спробуємо розібратися, які головні зміни чекають на українських водіїв із нового року.

Підвищення страхових лімітів та інші зміни

За новим законом планується, що поліс ОСЦПВ стане ще більш дієвим, оскільки поступово підвищуватимуться розміри страхових виплат. Зараз вони дозволяють зробити ремонт пошкодженого авто на суму до 160 тис. грн. На лікування постраждалих сьогодні компанії компенсують до 320 тисяч гривень. При цьому гранична сума не повинна перевищувати 800 тис. грн на один страховий випадок.

З січня 2025 року максимальні суми виплат зростуть. До 250 тис. грн отримає власник пошкодженого майна, до 500 тисяч гривень — кожна особа, травмована в ДТП. Протягом наступних років суми покриття збитків виростуть ще більше. І це є дуже позитивним моментом.

Крім того, при розрахунку розміру компенсації не враховуватиметься амортизація авто. Вона повинна бути такою, щоб постраждалий зміг відновити свій автомобіль до попереднього стану. Це ще один позитивний момент, що призведе до того, що водії купуватимуть автоцивілку для себе, а не для перевірки патрульними.

Буде впроваджене пряме регулювання: постраждалий зможе звертатися за отриманням компенсації до свого страховика, а не до страхової компанії винуватця аварії, як потрібно зараз.

Зміни виплат за європротоколом

Планується зняття лімітів виплат за збитки, отримані в ДТП, оформлення яких відбулося за допомогою європротоколу, без виклику поліції. На сьогодні в такий спосіб можна зафіксувати аварії, якщо сума збитків не перевищує 80 тис. грн, немає постраждалих людей, а водії дійшли згоди, хто є винним в аварії. Але проблема в тому, що важко «на око» визначити вартість ремонту, через що українські водії практично завжди викликають поліцію. Очікування патрульних та оформлення ДТП може зайняти декілька годин. Очікується, що скасування лімітів приведе до частішого застосування європротоколу, що буде суттєво економити час не тільки учасникам ДТП, але й патрульним. А водії можуть не піклуватися, що вони не врахували якісь обставини, а отже, їм не доведеться доплачувати зі власної кишені.

Чи зміниться вартість поліса

Систему страхування з нового року хочуть зробити максимально цифровою. Вже зараз поліс ОСЦПВ можна оформити онлайн та отримати електронний варіант. Такий підхід сьогодні використовують провідні організації, наприклад, страхова компанія «Арсенал Страхування» (https://arsenal-ic.ua/).

Поки що паралельно функціонують бланкові (паперові) страховки. За новим законом планується повний перехід саме на е-поліси, з поступовою відмовою від паперових.

Новий закон передбачає зміну механізму ціноутворення на автоцивілку. Ціна на неї вже не регулюватиметься законом. Тобто страхові компанії самі визначатимуть тарифну політику з урахуванням індивідуальної історії кожного клієнта. Буде враховуватися об’єм двигуна, місце реєстрації власника та багато інших факторів. Позитив полягає в тому, що при цьому суттєво зростуть розміри страхових виплат.

Також передбачена заборона на встановлення франшизи за полісами ОСЦПВ та зменшення термінів розгляду заявок на отримання компенсації з 90 до 60 днів.