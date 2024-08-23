Чисельність групи Вагнера за рік скоротилася вдесятеро, – розвідка Британії

Чисельність групи Вагнера за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки знаходяться в Білорусі та в Африці. Про це заявили у Міністерстві оборони Великобританії.

Зазначається, що сьогодні перші роковини смерті кількох ключових лідерів групи Вагнера, включаючи її власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Вагнера Уктіна, які загинули в авіакатастрофі через вибух на борту. З того часу група Вагнера ставала все більш роздробленою.

Як повідомляється, Андрій «Седой» Трошев, колишній генеральний директор групи Вагнера, приєднався до Міністерства оборони Росії, ймовірно, у складі ПВК Редут, якій було доручено сформувати загони «добровольчого корпусу» для війни в Україні.

Олександр «Ратибор» Кузнєцов, колишній командир 1-го штурмового загону групи Вагнера, приєднався до загону чеченського «спецназу» Ахмат. Борис «Зомбі» Нижевенок, колишній командир 3-го штурмового загону Вагнера очолив у травні 2024 року підрозділ Восток-V.

За даними розвідки, численні ветерани Вагнера пішли за цими та іншими колишніми лідерами Вагнера, вийшовши з групи. Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, група Вагнер тепер налічує близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці.

Раніше повідомлялося, що станом на лютий 2024 року, на території Білорусі залишилося менш як тисяча російських найманців ПВК Вагнер.