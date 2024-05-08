 

Через ракетну атаку ввечері можливі відключення світла

  1. 08.05.2024
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Через наслідки ракетної атаки об’єктів енергетичної інфраструктури у 6 областях у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, у відомстві попросили споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (зокрема, з 19:00 до 22:00).

«Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми», — додали у пресслужбі.

Крім того, сьогодні у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. У вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.

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