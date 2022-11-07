 

Чемпіона Аргентини визначив матч із десятьма видаленнями

  1. 07.11.2022
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Трофей чемпіонів було розіграно В ніч з 6 на 7 листопада в Аргентині Расінг та Бока Хуніорс в очній зустрічі виявляли чемпіона країни. Битва була серйозна, про що свідчить божевільна кількість червоних карток..

У основний час команди зіграли 1:1. Відкрив рахунок гравець «Боки Хуніорс» Норберто Бріаско, прийнявши м’яч на груди, він ефектно пробив у кут воріт. «Расінг» зрівняв рахунок завдяки пострілу з-за меж штрафного майданчика Матіаса Рохаса.

У додатковий час переможний гол забив футболіст «Расінга» Карлос Алькарас, який відзначився взяттям воріт на передостанній, 119-й хвилині.

Відразу після цього на футбольному полі спалахнула сутичка, в результаті якої головний арбітр зустрічі Факундо Тельо вилучив сімох гравців, ще троє залишили поле під час матчу. Таким чином, загальна кількість червоних карток склала десять, і матч був достроково завершений через малу кількість футболістів на полі.

Нагадаємо, за правилами команда не може продовжувати матч, якщо в її складі залишилося менше сімох гравців. А в даному випадку в обох команд стало по 6 гравців…

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