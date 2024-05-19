 

Британія надасть Україні 100 ракет для ППО

  1. 19.05.2024
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Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО, та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії на Харківщині.

За його словами, від початку поточного місяця Британія передала Україні 80 ракет для ППО, і ще 20 мають прибути до початку червня. 

Шаппс додав, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів. 

Також сьогодні стало відомо, що міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від міністерства оборони щодо виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Про це пише Bild am Sonntag з посиланням на джерела у відомстві.

За даними видання, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запросив додаткові 3,8 млрд євро на підтримку України.

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