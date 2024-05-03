Бригада «Хартія» знищила дві роти окупантів на Донеччині

Зведений підрозділ тринадцятої окремої бригади «Хартія» Національної гвардії України та 467-го окремого піхотного батальйону Збройних сил України за останні два тижні знешкодив близько двох сотень окупантів (дві роти).

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила служба зв’язків з громадськістю бригади, оприлюднивши фотографію шести своїх воїнів з коментарем: «За останні тижні аеророзвідка з артилерією знищила групи піхоти на пікапах та вантажних автівках, підбили також ворожий танк».

Вказано, що це сталося на одній з ділянок фронту у Донецькій області, де «росіяни найактивніше атакують і вдень, і вночі, намагаючись просунутись».

Очевидно, мова за район Очеретиного на Авдіївському напрямку, адже саме там зараз інтервенти ведуть найактивніші штурмові дії, причому переважно великими силами піхоти з обмеженим використанням бронетехніки.