Боррель анонсував рішення про надання Україні систем Patriot

Країни-члени ЄС уже в понеділок можуть ухвалити конкретні рішення щодо надання Україні засобів ППО, зокрема і систем Patriot.

Про це сказав високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» на острові Капрі в Італії в п’ятницю, 19 квітня.

За словами Борреля, очільник МЗС України Дмитро Кулеба «пояснив нам ситуацію в країні» у зв’язку з обстрілами Росією міст, про жертви серед мирного населення та руйнування енергетики.

«Щоб цього уникнути, необхідно посилити протиповітряну оборону України. З цією метою державам-членам було запропоновано надати системи ППО, які, зокрема, є найефективнішими проти надзвукових ракет – знамениті Patriot, – та будь-які інші системи, що можуть допомогти їм уникнути руйнувань… Я сподіваюся, що в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони – я їх скликав до Люксембургу – можна буде ухвалити конкретні рішення», – заявив Боррель.

Він зазначив, що «деякі країни вже зробили це», висловивши сподівання, «що інші це теж зроблять».

Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі заявив, що партнери НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

«Нині є сім систем Patriot для України, одна з яких наша. І ми знайшли ще шість», — розповів голова німецького уряду.

На сьогодні Україну захищають два ЗРК Patriot від Німеччини, незабаром з’явиться третій. Також є ці системи від США і Нідерландів, але по одній чи більше, офіційно не озвучивалося.

«Дайте нам кляті «Patriot», — нагадаємо, саме так емоційно закликав партнерів міністр зовнішніх справ України Дмитра Кулеба в інтерв’ю американському виданню «Politico» наприкінці березня. Він підкреслив, що завдяки авіаударам російські окупанти і захоплюють нові українські території, і руйнують інфраструктуру в нашому тилу, знищуючи як наших захисників, так і цивільних.