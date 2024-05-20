Більше половини нових ФОПів в Україні зареєстрували жінки

Понад 43 тисячі ФОПів в Україні у 2024 році зареєстрували жінки. Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року, повідомляє Опендатабот.

«43 554 нових ФОПів створили жінки за перший квартал 2024 року. Це 59% від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОПів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінки найчастіше обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків). Чоловіки ж частіше обирають комп’ютерне програмування та оптову торгівлю.