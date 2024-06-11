 

Біля Вовчанська ЗСУ розбили танковий взвод окупантів

  1. 11.06.2024
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За 22 години десятого червня у прикордонні на півночі Харківської області (район Вовчанська) бійці Сил оборони знищили один танк російських окупантів, а ще два вивели з ладу (разом танковий взвод).

Окрім того, наші захисники знищили сім автомобілів і п’ять одиниць спеціальної техніки загарбників. Пошкодили бойову броньовану машину, три артилерійські системи та чотири автомобілі.

Також уражено п’ятнадцять бліндажів  та склад боєприпасів інтервентів. А їх втрати в живій силі оцінені в 64 особи ліквідованими та пораненими.

Про це в останньому на цей момент зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

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