Біля Вовчанська бійці ЗСУ ліквідували пів роти інтервентів

В районі прикордонного частково окупованого містечка Вовчанськ на півночі Харківської області бійці Сил оборони минулої доби ліквідували 55 (понад пів роти) російських загарбників, ще 168 поранили. Тобто, разом знешкоджено більше двох рот інтервентів.

Паралельно наші захисники знищили танк, бойову броньовану машину і два автомобілі противника. Пошкодили ще один танк, авто та артилерійську систему. Уразили шістнадцять укриттів живої сили та склад із боєприпасами ворога.

Про це у зведенні станом на десяту годину вісімнадцятого червня на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Заодно він вказав про ситуацію на цій ділянці фронту вже сьогодні: «На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована».