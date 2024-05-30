Біля Криму знищено два російські катери «Тунець»

Минулої ночі українські морські безпілотні плавальні апарати «Магура V5» уразили два катери російських загарбників в районі селища Чорноморське Євпаторійського району окупованого з 2014 року Криму.

Про це з посиланням на анонімного співрозмовника в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомило видання «Українська правда». При цьому на офіційних медіаресурсах ГУР МОУ згадки про подію немає. Втім, це звична практика інформування наших силових структур про свої спецоперації — через низку найвідвідуванніших ресурсів країни (чим самим ще більше піднімають їх рейтинги).

Цього разу цілі були, чесно кажучи, не «жирними» — звичайні малі катери типу КС-701 «Тунець» (фотографія ілюстративна). Однак головне інше: «Для протидії ворог активно застосовував авіацію, стрілецьку зброю та артилерію, втім – безрезультатно».

Військова морська база інтервентів в Чорноморському найближча до вільної України – 175 кілометрів від Одеси. Там, схоже, вже не лишилося «жирних» ворожих цілей.

Р. S. Перед публікацією цієї статті з’явилося офіційне підтвердження від ГУР про знищення цих двох катерів.

Вказано, що вдалу операцію провів спецпідрозділ Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

У ГУР розповіли, що з метою знешкодження морських дронів на підході до бухти Вузька росіяни в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також ворог хаотично застосовував стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

«Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 Тунєц. Інформація оновлюється», – зазначили розвідники і оприлюднили віде успішної операції.