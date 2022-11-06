 

Біля Каховської ГЕС пролунали вибухи

  1. 06.11.2022
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В Мережі з’явилися повідомлення про декілька вибухів біля Нової Каховки.

В свою чергу, російські окупанти заявили про обстріл Каховської ГЕС шістьма ракетами HIMARS. Вони також стверджують, що одна ракета нібито потрапила до шлюзу греблі. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Існує висока вірогідність, що російські військові й пропагандисти влаштовують чергову провокацію. Адже Україні зовсім немає сенсу обстрілювати ГЄС чи руйнувати дамбу. Всі наші інтереси там зводяться до вогневого контролю за мостом і переправою, не більше.

Предметно пояснює розкладку щодо ризиків від обстрілів шлюзу телеграм-канал «Х..вий Херсон».

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