 

Біля Бахмута ЗСУ знищили російський «Мі-8»

  1. 31.10.2022
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Бійці 54-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені гетьмана Івана Мазепи в Донецькій області (північніше Бахмута) збили гелікоптер «Мі-8» російських окупантів. Про це повідомляють блогер «Necro Mancer» та Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Ролик знято безпілотним літальним апаратом оператор якого, вірогідно, допоміг бійцям протиповітряної оборони мазепинців влучити в ціль. Ми точно не знаємо, чим збито вертоліт, але, схоже, це був переносний зенітно-ракетний комплекс. Чітко видно, як ракета влучає в вертоліт, як він вибухає, повільно падає на землю, де продовжує горіти. Екіпаж, схоже, загинув.

Блогер «rollo» вже встановив точні геодезичні координати події: «48.79408, 38.27866». Він позначив це місце (північніше Берестового і східніше Спірного) на мапі синім значком.

По даним сайту «deepstatemap.live» це окупована місцевість – приблизно 2-3 км в ворожому тилу. Варто відзначити також, що вертоліт летів низько над посадкою. Схоже, пілоти чомусь не чекали на такий сюрприз.

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