Білий дім зняв заборону щодо використання зброї США

Сполучені Штати Америки не заохочують використання Україною західного озброєння для ударів по території країни-агресора Росії. Однак Україна має право самостійно ухвалювати рішення про те, як вести війну.

Про це у середу, 22 травня, сказав державний секретар Штатів Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу.

Блінкен зазначив, що у Києві самі вирішать, як ефективно розпоряджатися зброєю, яку передали США чи інші держави.

Блінкен наголосив, що завдання США та їхніх союзників — постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російського вторгнення.

«Коли справа доходить до дозволу та схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться ухвалювати свої рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту», — додав глава американського зовнішньополітичного відомства.

Таким чином, Блінкен відповів керівнику комітету Палати представників у закордонних справах Майклу Макколу, який заявив, що «адміністрація Байдена і Джейк Салліван осбисто обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по Росії».

При цьому Маккол запитав у Блінкена, чи змінять у Білому домі політику, щоб Україна могла битися не зі «зв’язаною за спиною однією рукою».

Тобто це фактично означає скасування заборони бити по військовим об’єктам на території фашистської Росії!

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що США не дозволяють Україні вдарити по території Росії американською зброєю, але Києву необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ росіян на частину східних регіонів. Однак є натяки, що позиція Вашингтона щодо транскордонних ударів американською зброєю може змінитися.