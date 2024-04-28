Бійці ЗСУ звільнили нові території на Херсонщині

Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в дельті Дніпра північніше основного русла річки (південніше вільного села Велетенське Херсонської області).

Про це повідомив особисто головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який також підкреслив марні зусилля російських окупантів вибити наших захисників з частково звільненого села Кринки на лівому березі Дніпра вище по течії.

На мапі авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState» цей острів (ми обвели його синьою лінією) досі позначений нічийною територією.