Бійці ЗСУ знищили ворожу колону з двома танками
В одному з щойно звільнених населених пунктів наші захисники знищили два танка і автомобіль російських окупантів з маркуванням «Z».
Відповідне відео, зняте воїном з землі, оприлюднив, зокрема, блогер і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц.
Тим часом, пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила, що п’ятого листопада артилерійські підрозділи морської піхоти знищили танк, три причіпних гармати і двох інтервентів.
Крім того, самі морські піхотинці піхотною зброєю (автомати, кулемети, гранатомети, переносні ракетні комплекси тощо) ліквідували ще п’ятьох загарбників.
Раніше ВМС ЗСУ повідомляли, що наші морпіхи воюють на Херсонському і Донецькому напрямках.
Підсмажена броня окупантів
Слава Україні та її воїнам 🇺🇦
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— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) November 6, 2022
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