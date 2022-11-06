 

Бійці ЗСУ знищили ворожу колону з двома танками

  1. 06.11.2022
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В одному з щойно звільнених населених пунктів наші захисники знищили два танка і автомобіль російських окупантів з маркуванням «Z».

Відповідне відео, зняте воїном з землі, оприлюднив, зокрема, блогер і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц.

Тим часом, пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила, що п’ятого листопада артилерійські підрозділи морської піхоти знищили танк, три причіпних гармати і двох інтервентів.

Крім того, самі морські піхотинці піхотною зброєю (автомати, кулемети, гранатомети, переносні ракетні комплекси тощо) ліквідували ще п’ятьох загарбників.

Раніше ВМС ЗСУ повідомляли, що наші морпіхи воюють на Херсонському і Донецькому напрямках.

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