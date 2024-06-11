 

Бійці ЗСУ знищили танки окупантів в районі Мар’їнки

  1. 11.06.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони дронами-камікадзе нищать танки російських окупантів в раніше окупованому містечку Мар’їнка та ворожу логістичну техніку, яка намагається забезпечувати усім необхідним загарбників в сусідньому частково окупованому селі Георгіївка.

Про це о 13:40 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:  «Останні дні там дуже круто горять танки орків, навіть до Георгіївки не можуть доїхати».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував зсув в наш бік сірої зони активних боїв на південному фасі Мар’їнського (Курахівського) напрямку.

Дивись скриншот його карти, на якому ми червоними стрілочками позначили ці місця.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Голый фанат Путина выбежал на поле в матче за Суперкубок: видео

09.08.2017 - 15:20
На футбольные поля в разных странах регулярно выбегают бегуны, как правило, голые. Это своего рода эпатаж. Вчера же в Скопье бегун явно преследовал иную цель — политическую. После того, как ...
читать

Голый пикет против насилия провели в Германии (видео)

09.01.2016
Под стенами собора в Кельне, ...
читать

По террористам на Донбассе нанесен сокрушительный удар, видео

22.02.2018
Наши военные на передовой ежедневно ...
читать

Как выкрутить шуруп со слизанным шлицем

08.12.2015
Каждый в жизни сталкивался с ...
читать