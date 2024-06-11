Бійці ЗСУ знищили танки окупантів в районі Мар’їнки

Бійці Сил оборони дронами-камікадзе нищать танки російських окупантів в раніше окупованому містечку Мар’їнка та ворожу логістичну техніку, яка намагається забезпечувати усім необхідним загарбників в сусідньому частково окупованому селі Георгіївка.

Про це о 13:40 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Останні дні там дуже круто горять танки орків, навіть до Георгіївки не можуть доїхати».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував зсув в наш бік сірої зони активних боїв на південному фасі Мар’їнського (Курахівського) напрямку.

Дивись скриншот його карти, на якому ми червоними стрілочками позначили ці місця.