Бійці ЗСУ знищили підрозділ окупантів під Бахмутом
Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, проте наші захисники відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Спірного, Бахмута та Майорська Донецької.
Про це в ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому в соціальній мережі «Фейсбук», сред іншого, розповів його речник Олександр Штупун.
Тим часом, воїн 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр, який пише в «Твіттері» під ніком «твій друг Стус», показав фронтове відео з-під Бахмуту. Безпілотний літальний апарат зафільмував наслідки обстрілу позицій загарбників: двоє інтервентів димлять, але ще рухаються на початку ролика, під кінець затухають. Але поруч в ямах і траншеях сидить ще чимало живих окупантів.
На жаль, «твій друг Стус» пише й про великі наші втрати в довготривалій битві за Бахмут.
Бахмут — пекло? Так. Від земного тут майже нічого не залишись. Посадки, а точніше те, що від них залишилося, щедро всіяні російськими трупами. Поля перекопані снарядами. 93 віддала дуже багато за цю землю, нажаль, для багатьох холодноярівців ця ділянка виявилася останньою. pic.twitter.com/53gbtdd6On
— твій друг Стус (@slovyanskasil) November 2, 2022
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