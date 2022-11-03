 

Бійці ЗСУ знищили підрозділ окупантів під Бахмутом

  1. 03.11.2022
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Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, проте наші захисники відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Спірного, Бахмута та Майорська Донецької.

Про це в ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому в соціальній мережі «Фейсбук», сред іншого, розповів його речник Олександр Штупун.

Тим часом, воїн 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр, який пише в «Твіттері» під ніком «твій друг Стус», показав фронтове відео з-під Бахмуту. Безпілотний літальний апарат зафільмував наслідки обстрілу позицій загарбників: двоє інтервентів димлять, але ще рухаються на початку ролика, під кінець затухають. Але поруч в ямах і траншеях сидить ще чимало живих окупантів.

На жаль, «твій друг Стус» пише й про великі наші втрати в довготривалій битві за Бахмут.

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